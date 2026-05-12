Le titre de Tyler Technologies progresse après l'annonce d'une nouvelle émission d'obligations convertibles d'un montant de 1,25 milliard de dollars

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12 mai - ** Le titre de Tyler Technologies TYL.N , fournisseur de logiciels pour le secteur public, a progressé de 0,9 % avant l'ouverture, à 314,94 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** La société basée à Plano, au Texas, a annoncé mardi matin le prix d'une offre privée de 1,25 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0,5% sur 5 ans ()

** Le prix de conversion initial de 405,94 $ représente une prime de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 312,27 $ ** L'action TYL a clôturé en baisse de 3,8% lundi après l'annonce par la société d'une émission de 1 milliard de dollars , principalement destinée à des besoins généraux de l'entreprise

** La société prévoit d'utiliser environ 162,8 millions de dollars du produit net pour financer le coût des options d'achat plafonnées, et environ 320,7 millions de dollars pour racheter environ 1 million de ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** À la clôture de lundi, le titre affichait une baisse de 31% depuis le début de l'année et sous-performait nettement la hausse de 17% du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT ** Les valeurs du secteur des logiciels ont été sous pression cette année, plombées par les craintes d'une disruption liée à l'IA

** 19 des 23 analystes attribuent à l'action TYL la note “achat fort” ou “achat”, 4 la note “conserver”; objectif de cours médian de 435 $, selon les données de LSEG