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Le titre de Target progresse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 16:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

19 août - ** L'action Target TGT.N rattrape ses pertes enregistrées avant l'ouverture, en hausse de 5 % à 159,50 dollars ** Le géant de la grande distribution relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à ses efforts de redressement, notamment l’introduction de produits frais et des baisses de prix

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net de 5 % pour l'exercice, contre une prévision antérieure de 4 % ** La société relève le point médian de ses prévisions de BPA annuel de 75 cents, hors gains liés aux droits de douane de 1,65 $, par rapport à ses prévisions précédentes de 7,50 $ à 8,50 $; les analystes tablaient en moyenne sur 8,50 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires à périmètre constant du deuxième trimestre a progressé de 3,8 %, contre une estimation de 2,5 %

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,11 dollars, dépasse les estimations de 2,33 dollars

** “L’entreprise commence enfin à prendre un véritable élan après quatre années de sous-performance et devrait être bien positionnée à l’approche de la saison des achats de fin d’année, auprès d’une clientèle soucieuse des prix”, déclare le stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 56 % depuis le début de l'année

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