Le titre de la société de cybersécurité Commvault recule après l'annonce d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O recule d'environ 16 % à 125 dollars en début de séance

** La société affiche une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires total au premier trimestre, après une hausse de 26 % il y a un an

** Le chiffre d'affaires trimestriel lié aux abonnements de CVLT progresse de 15 % à taux de change constant, après avoir enregistré une croissance de 44 % un an plus tôt

** La société continue de tabler sur un ARR (chiffre d’affaires annuel récurrent) lié aux abonnements – valeur annualisée de l’ensemble des contrats actifs – compris entre 1.200 millions et 1.210 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice

** Elle prévoit toutefois un chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements compris entre 1.119 millions et 1.129 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 1.115 millions à 1.125 millions de dollars

** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires lié aux abonnements compris entre 264 millions et 268 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 253 millions de dollars – LSEG

** Annonce un BPA ajusté de 1,42 dollar au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,16 dollar

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 19 % depuis le début de l'année.