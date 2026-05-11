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Le titre de la société d'investissement immobilier cotée (REIT) Macerich recule après le lancement d'une offre publique de vente
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions de la société d'investissement immobilier commercial Macerich ( MAC.N ) ont reculé de 1,6 % après la clôture, à 21,30 dollars, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds prévue ** La société basée à Santa Monica, en Californie, lance une offre de 16 millions d'actions ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre d'une facilité de crédit, qui ont principalement servi à financer l'acquisition de l'Annapolis Mall pour 272 millions de dollars , ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment l'acquisition de nouveaux biens immobiliers

** Goldman Sachs est le chef de file de l'opération

** L'action MAC a clôturé en baisse de 1,1 % à 21,64 $, ramenant son gain depuis le début de l'année à 17 %

** La société compte environ 261,4 millions d'actions en circulation avant l'offre

** Sur les 16 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 8 “achat fort” ou “achat”, 5 “conserver”, 3 “vendre”; objectif de cours médian de 22 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

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GOLDMAN SACHS GR
944,860 USD NYSE +0,88%
MACERICH REIT
21,635 USD NYSE -1,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 22:44:19.

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