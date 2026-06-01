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Le titre de la société australienne Syrah Resources s'envole après que Tesla a retiré sa mise en demeure concernant l'accord sur le graphite
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 02:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de la société australienne Syrah Resources SYR.AX ont grimpé jusqu'à 41,4% pour atteindre 0,140 dollar australien, enregistrant leur meilleure performance quotidienne depuis le 23 octobre 2023 ** La société minière indique que Tesla TSLA.O a retiré sa notification d'intention de résilier le contrat d'approvisionnement en graphite, mettant fin à des mois de négociations au cours desquels les deux entreprises avaient repoussé à quatre reprises la date limite de résolution

** Syrah prévoyait de fournir 8 000 tonnes de matériaux d'anodes en graphite au constructeur de véhicules électriques Tesla sur une période de quatre ans depuis son usine de Vidalia, en Louisiane (États-Unis), dans le cadre d'un contrat de 2021

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis le 23 avril

** Le titre a chuté de près de 60% cette année, en incluant le mouvement du jour

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