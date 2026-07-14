Le titre de la société australienne Steadfast atteint son plus haut niveau depuis un mois, KKR ayant rejoint le consortium chargé de son rachat pour 5,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 juillet - ** L'action du groupe australien Steadfast
SDF.AX a progressé de 2,31% pour atteindre 5,31 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 11 juin
** L'action enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 25 juin
** Le courtier en assurance indique que la société d'investissement américaine KKR & Co KKR.N a rejoint un consortium composé du distributeur d'assurances spécialisées Amwins Group et de la société d'investissement Dragoneer Investment Group, qui avait précédemment proposé de racheter Steadfast
** L'opération valorise Steadfast à 7,7 milliards de dollars australiens (5,33 milliards de dollars) en numéraire
** Amwins et Dragoneer ont confirmé que la participation de KKR n'aura aucune incidence sur le calendrier de la transaction sur lequel les parties travaillent actuellement
** Le titre affiche une baisse de 0,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance
(1 $ = 1,4453 dollar australien)
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