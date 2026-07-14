Le titre de la société australienne Steadfast atteint son plus haut niveau depuis un mois, KKR ayant rejoint le consortium chargé de son rachat pour 5,3 milliards de dollars

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14 juillet - ** L'action du groupe australien Steadfast

SDF.AX a progressé de 2,31% pour atteindre 5,31 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 11 juin

** L'action enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 25 juin

** Le courtier en assurance indique que la société d'investissement américaine KKR & Co KKR.N a rejoint un consortium composé du distributeur d'assurances spécialisées Amwins Group et de la société d'investissement Dragoneer Investment Group, qui avait précédemment proposé de racheter Steadfast

** L'opération valorise Steadfast à 7,7 milliards de dollars australiens (5,33 milliards de dollars) en numéraire

** Amwins et Dragoneer ont confirmé que la participation de KKR n'aura aucune incidence sur le calendrier de la transaction sur lequel les parties travaillent actuellement

** Le titre affiche une baisse de 0,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4453 dollar australien)