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Le titre de la société australienne Ingenia Communities progresse grâce à la poursuite des négociations de rachat avec Warburg Pincus
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 04:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le cours de l'action d'Ingenia Communities Group INA.AX s'envole de 11,3 % pour atteindre 4,72 dollars australiens, en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis le 7 septembre

** Le promoteur immobilier prolonge les discussions avec Warburg Pincus concernant une offre de rachat et a indiqué qu’il signerait un accord de procédure avec la société de capital-investissement au plus tard le 23 octobre

** L'acte de procédure entre le soumissionnaire potentiel et la société cible précède un accord de mise en œuvre contraignant, décrivant les obligations des parties pour faire avancer la proposition

** INA a également accordé à la société américaine un accès complet à la due diligence, suite à l’offre améliorée de Warburg Pincus à 5,25 dollars australiens par action, présentée en début de mois

** INA précise qu’il n’y a aucune certitude que cette proposition débouche sur une offre formelle et contraignante

** Le titre a perdu 11 % depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance

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