Le titre de la société australienne IDP Education atteint son plus bas niveau historique après la publication de résultats annuels décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Citi et Jarden aux points 5 et 6)

20 août - ** L'action de la société australienne IDP Education IEL.AX a chuté de 19,2 % pour atteindre un plus bas historique à 1,753 dollar australien

** Le titre affiche sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 29 mai

** La société internationale de services éducatifs a publié un bénéfice net statutaire annuel de 12,3 millions de dollars australiens (8,76 millions de dollars), en baisse de 75 % par rapport aux 49,7 millions de dollars australiens de l'année précédente

** La société a enregistré un chiffre d'affaires de 795,4 millions de dollars australiens pour l'année, contre 891,4 millions de dollars australiens l'année précédente

** Les analystes de Citi soulignent les défis persistants auxquels IDP est confrontée, les données Visa dans ses principales régions continuant de s’affaiblir, ce qui affectera à nouveau les volumes au cours de l’exercice 2027

** “Des résultats globalement faibles, un sentiment de marché morose et une performance boursière très médiocre”, déclare Jarden

** Le titre a perdu 70,6 % depuis le début de l'année, toutes fluctuations de séance comprises

(1 dollar = 1,4045 dollar australien)