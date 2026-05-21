Le titre de la société aurifère Osisko s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 275 millions de dollars

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21 mai - ** Les actions de la société canadienne Osisko Development ODV.N , cotées aux États-Unis, ont chuté de 11,9 % en pré-ouverture à 2,59 $, leur plus bas niveau depuis neuf mois, suite à une levée de fonds ** Le producteur d'or basé à Montréal a annoncé tôt jeudi le prix d'une offre privée de 275 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,125 % échéant en 2031

** Double Zero Capital, filiale d'Osisko, achète pour 50 millions de dollars de ces obligations dans le cadre d'un placement privé concomitant

** Le prix de conversion initial de 3,68 $ représente une prime de 25 % par rapport au dernier cours de l'action de 2,94 $ enregistré mercredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour financer le développement du projet aurifère Cariboo en Colombie-Britannique, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit d'utiliser environ 36,9 millions de dollars pour financer des options d'achat plafonnées et des opérations sur dérivés afin de compenser une dilution potentielle

** Osisko affiche une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars

** À la clôture de mercredi, les actions cotées aux États-Unis avaient perdu 16 % depuis le début de l'année