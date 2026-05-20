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Le titre de l'entreprise de technologie optique Viavi recule après la fixation du prix d'une offre secondaire de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de Viavi Solutions VIAV.O , société spécialisée dans les technologies de mesure et d'essai des réseaux et les technologies optiques, ont reculé de 4,6% à 47,01 $ en pré-ouverture après la fixation du prix de l'offre secondaire de 500 millions de dollars.

** VIAV, basée à Chandler, en Arizona, a vendu mardi soir environ 11,1 millions d'actions à 45 dollars, soit une décote de 8,7% par rapport au dernier cours.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser son prêt à terme de 450 millions de dollars, et d'affecter tout solde au fonds de roulement ou à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

** Stifel et Needham sont les co-teneurs de livre, aux côtés d'UBS.

** VIAV compte environ 233,9 millions d'actions en circulation.

** L'action VIAV a baissé au cours des quatre dernières séances, mais a bondi d'environ 177% depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mardi. ** Le 30 avril, l'action a clôturé en hausse de 15% après la publication de résultats optimistes au troisième trimestre , soutenus par une forte demande des centres de données et des marchés de l'aérospatiale et de la défense.

** La note moyenne de 9 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 65 $, en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG.

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STIFEL FINANCIAL
72,610 USD NYSE -1,93%
VIAVI SOLUTIONS
49,2800 USD NASDAQ -0,94%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 13:21:42.

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