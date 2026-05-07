Le titre de l'entreprise de défense V2X chute alors que son investisseur cherche à se désengager

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 mai - ** Les actions de V2X Inc VVX.N , entreprise du secteur aérospatial et de la défense, ont reculé de 2 % en séance prolongée, à 73,92 $, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** La société basée à Reston, en Virginie, indique que Vertex Aerospace Holdco, dirigée par la société de capital-investissement American Industrial Partners , cédera environ 2 millions d'actions
** Après l'offre, Vertex Aerospace ne détiendra plus aucune action VVX. Toutefois, une entité affiliée à Vertex Aerospace continuera de détenir 375 420 actions, soit environ 1,2 % du total des actions en circulation de la société
** Morgan Stanley est le seul souscripteur de l'offre
** Jeudi, l'action VVX a clôturé en baisse de 1,5 % à 75,40 $, ramenant son gain depuis le début de l'année à 38 %. Le titre a atteint mardi un plus haut intrajournalier record de 78,36 $
** Sur les 12 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 8 "achat fort" ou "achat", 2 "conserver" et 2 "vendre"; objectif de cours médian de 78,50 $, selon les données de LSEG
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