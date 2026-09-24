Le titre Darden Restaurants recule après la publication de résultats trimestriels en deçà des attentes

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24 septembre - ** L'action de Darden Restaurants DRI.N recule de 5% à 203,75 dollars en pré-ouverture

** La société mère d’Olive Garden a légèrement manqué les estimations de concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices du premier trimestre, les clients soucieux de leur budget ayant réduit leurs dépenses au restaurant et privilégié les achats axés sur le rapport qualité-prix

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 3,20 milliards de dollars, contre des estimations de 3,21 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel ajusté des activités poursuivies s'établit à 2,05 dollars par action, contre des estimations de 2,06 dollars par action

** DRI réaffirme ses prévisions annuelles de croissance du bénéfice par action et du chiffre d’affaires des restaurants comparables

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année