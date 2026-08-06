Le titre d'Innovex, fabricant d'équipements pour les champs pétroliers, recule après l'annonce d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 août - ** Le titre d'Innovex International INVX.N , fournisseur d'équipements pour les champs pétroliers, a reculé de 1,5% à 30,24 dollars lors des négociations après la clôture, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** La société INVX, basée à Houston, au Texas, indique que les filiales d'Amberjack Capital Partners link céderont 5 millions d'actions
** Barclays est le seul chef de file de l'opération
** Avant l'opération, la société de capital-investissement Amberjack détenait environ 22,76 millions d'actions, soit environ 32,5% des quelque 69,94 millions d'actions en circulation d'INVX, selon les données de LSEG
** Jeudi, le titre INVX a clôturé en hausse de 0,9% à 30,70 dollars, soit une progression de 40% depuis le début de l'année
** Quatre analystes sur cinq attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", un seul recommande de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 35 dollars
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