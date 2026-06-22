Le titre d'Apogee Therapeutics s'envole après l'annonce selon laquelle AbbVie serait sur le point de conclure un accord de rachat de 11 milliards de dollars

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22 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Apogee Therapeutics APGE.O bondissent de 54,4% à 139,5 dollars avant l'ouverture du marché

** AbbVie ABBV.N serait sur le point de conclure un accord pour racheter APGE pour 10,9 milliards de dollars en numéraire, a rapporté vendredi le Financial Times

** Selon le rapport, cette opération valoriserait le développeur de médicaments avec une prime d’environ 60% par rapport au cours de clôture de jeudi

** À la dernière clôture, la capitalisation boursière d’APGE s’élevait à 6,8 milliards de dollars – données LSEG

** APGE a conclu un accord de financement de 1,3 milliard de dollars avec Blackstone pour un médicament expérimental contre l’eczéma

** À la dernière clôture, l'action APGE affichait une hausse de 19,7% depuis le début de l'année