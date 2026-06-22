 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre d'Apogee Therapeutics s'envole après l'annonce selon laquelle AbbVie serait sur le point de conclure un accord de rachat de 11 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Apogee Therapeutics APGE.O bondissent de 54,4% à 139,5 dollars avant l'ouverture du marché

** AbbVie ABBV.N serait sur le point de conclure un accord pour racheter APGE pour 10,9 milliards de dollars en numéraire, a rapporté vendredi le Financial Times

** Selon le rapport, cette opération valoriserait le développeur de médicaments avec une prime d’environ 60% par rapport au cours de clôture de jeudi

** À la dernière clôture, la capitalisation boursière d’APGE s’élevait à 6,8 milliards de dollars – données LSEG

** APGE a conclu un accord de financement de 1,3 milliard de dollars avec Blackstone pour un médicament expérimental contre l’eczéma

** À la dernière clôture, l'action APGE affichait une hausse de 19,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
216,550 USD NYSE -2,11%
APOGEE THERAP
90,3800 USD NASDAQ +2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
20,3 -20,08%
CAC 40
8 379,52 -0,49%
Pétrole Brent
78,67 -0,74%
KALRAY
9,13 +3,75%
SOITEC
128,45 +8,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank