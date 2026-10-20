Le titre d'Alaska Air recule après l'annonce de pertes plus importantes que prévu au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le titre d'Alaska Air Group ALK.N recule de plus de 1% à 33,97 dollars en séance prolongée

** La société prévoit une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, la hausse des coûts du carburant continuant de peser sur le bénéfice malgré une forte demande de voyages et des tarifs plus élevés

** La société table sur une perte ajustée comprise entre 2 et 2,50 dollars par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,04 dollar de perte par action, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 31,7% depuis le début de l'année