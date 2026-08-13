 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Cullinan progresse alors qu'un médicament contre le cancer du poumon atteint l'objectif fixé pour son essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 11:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Cullinan Therapeutics CGEM.O progresse de 6 % à 20,77 dollars avant l'ouverture du marché

** Cullinan indique que son médicament anticancéreux expérimental, le zipalertinib, associé à une chimiothérapie à base de platine, a atteint l'objectif principal d'améliorer la survie sans progression lors d'un essai clinique de phase avancée

** Cette association a considérablement retardé la progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie seule chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, présentant des mutations par insertion de l’exon 20 du gène EGFR et n’ayant jamais été traités auparavant

** “L'arrêt prématuré de l'essai suggère que cela pourrait être le cas et que le zipalertinib pourrait devenir la nouvelle référence dans le traitement de première ligne du CPNPC avec insertion de l'exon 20” – analystes de TD Cowen

** Taiho Oncology et la société japonaise Taiho Pharmaceutical développent conjointement le zipalertinib avec Cullinan aux États-Unis, et les trois sociétés prévoient de solliciter l’autorisation réglementaire américaine pour cette association en tant que traitement de première intention après des discussions avec la FDA

** Le profil de sécurité dans le groupe zipalertinib était gérable et un comité indépendant de surveillance des données a recommandé de lever l'aveugle de l'étude

** À la clôture d'hier, CGEM affichait une hausse de 89,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CULLINAN THERA
19,6000 USD NASDAQ -0,15%
REVOLUTION MEDIC
205,2600 USD NASDAQ -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,632 -8,93%
BIOPHYTIS
0,0538 +43,47%
CAC 40
8 687,13 +0,14%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
87,27 -1,45%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank