Le titre Cullinan progresse alors qu'un médicament contre le cancer du poumon atteint l'objectif fixé pour son essai clinique de phase avancée

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13 août - ** L'action de Cullinan Therapeutics CGEM.O progresse de 6 % à 20,77 dollars avant l'ouverture du marché

** Cullinan indique que son médicament anticancéreux expérimental, le zipalertinib, associé à une chimiothérapie à base de platine, a atteint l'objectif principal d'améliorer la survie sans progression lors d'un essai clinique de phase avancée

** Cette association a considérablement retardé la progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie seule chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, présentant des mutations par insertion de l’exon 20 du gène EGFR et n’ayant jamais été traités auparavant

** “L'arrêt prématuré de l'essai suggère que cela pourrait être le cas et que le zipalertinib pourrait devenir la nouvelle référence dans le traitement de première ligne du CPNPC avec insertion de l'exon 20” – analystes de TD Cowen

** Taiho Oncology et la société japonaise Taiho Pharmaceutical développent conjointement le zipalertinib avec Cullinan aux États-Unis, et les trois sociétés prévoient de solliciter l’autorisation réglementaire américaine pour cette association en tant que traitement de première intention après des discussions avec la FDA

** Le profil de sécurité dans le groupe zipalertinib était gérable et un comité indépendant de surveillance des données a recommandé de lever l'aveugle de l'étude

** À la clôture d'hier, CGEM affichait une hausse de 89,4 % depuis le début de l'année