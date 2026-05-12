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Le titre CSL recule jusqu'à 6 % après que Citi a revu son objectif de cours à la baisse ; Morningstar exhorte la société à nommer un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 02:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 mai - ** L'action de la société australienne CSL

CSL.AX a chuté jusqu'à 6 % à 94,760 dollars australiens, se dirigeant vers une quatrième séance consécutive de baisse si la tendance actuelle se maintient

** Citi abaisse la note de la société de « acheter » à « neutre » et réduit son objectif de cours de 200 à 110 dollars australiens

** Citi se montre pessimiste à l'égard de CSL, estimant que les investisseurs feront preuve de prudence; la banque réduit ses estimations de NPATA de 10 % pour l'exercice 2026

** Les analystes de Morningstar révisent à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net après impôts (NPAT) sous-jacent pour la société de biotechnologie de 3 % et 9 % respectivement, en moyenne sur les dix prochaines années

** Ils estiment qu'il est difficile de justifier une forte croissance du chiffre d'affaires pour CSL, compte tenu du manque de dynamique des ventes

** Lundi, la société australienne CSL a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et a mis en garde contre une dépréciation de 5 milliards de dollars

** Le cabinet d'analyse financière estime que « le recrutement d'un nouveau directeur général crédible et la présentation d'une vision convaincante constitueront des étapes importantes sur la voie du redressement »

** Neuf des seize analystes attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, sept la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 195 dollars australiens – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 44,1 %, en incluant les fluctuations de la journée

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CITIGROUP
125,910 USD NYSE +0,28%
CSL
62,200 EUR Tradegate -15,87%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 02:35:16.

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