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Le titre Corning progresse grâce à un accord de plus de 3 milliards de dollars conclu avec AT&T
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 septembre - ** L'action du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N affiche une hausse de 3,6 % à 155,95 dollars en pré-ouverture

** AT&T T.N et Corning ont conclu un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars pour la fourniture de la fibre optique et des câbles dont AT&T a besoin pour offrir un accès Internet haut débit à davantage d'Américains – communiqué

** « Nous accordons une grande importance à notre relation de longue date et fructueuse avec Corning et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration » - John Stankey, président-directeur général d’AT&T

** L'action AT&T recule à 24,86 dollars avant l'ouverture

** Jusqu'à la dernière clôture, GLW avait progressé d'environ 73 % cette année

Valeurs associées

AT&T
24,915 USD NYSE 0,00%
CORNING INC
151,530 USD NYSE 0,00%
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