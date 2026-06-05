Le titre Cooper Companies s'envole, la demande de lentilles de contact stimulant les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 juin -
** L'action de Cooper Companies COO.O progresse de 4,8 % à 65 dollars en pré-ouverture ** Le fabricant de lentilles de contact a annoncé jeudi que son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avaient dépassé les attentes de Wall Street , grâce à une forte demande
** Morningstar déclare: “Avec l'un des portefeuilles les plus vastes du marché, comprenant des lentilles haut de gamme et économiques ainsi que des produits de gestion de la myopie, Cooper est, selon nous, bien placé pour connaître une croissance durable”
** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 4,29 et 4,32 milliards de dollars, légèrement en deçà de ses prévisions antérieures de 4,31 à 4,35 milliards de dollars
** 10 des 20 courtiers attribuent à COO la note “acheter” ou supérieure, 9 la note “conserver” et 1 la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 85 $ - données compilées par LSEG
** À la clôture précédente, l'action avait perdu environ 24 % depuis le début de l'année
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