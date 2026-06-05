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Le titre Chipotle progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer"
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 juin - ** Le titre de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N a bondi de jusqu'à 7,4% à 30,27 $ après que la société de courtage J.P. Morgan a relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

** Le titre est en passe d'atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, si les gains se maintiennent

** La société de courtage a toutefois abaissé son objectif de cours de 38 $ à 35 $

** Il indique qu'une réunion avec les dirigeants a permis de constater que l'équipe de direction reconnaissait ses erreurs passées et se concentrait sur les opportunités futures

** Le fléchissement de la confiance des consommateurs incite à la prudence, mais les perspectives et la valorisation actuelle permettent aux investisseurs d'être récompensés pour avoir franchi ce "mur d'inquiétude" - selon la société de courtage

** "Chipotle offre l'une des meilleures valeurs, sinon la meilleure, parmi les chaînes de restauration, avec un bol de poulet d'entrée de gamme généralement proposé entre 9 et 10 dollars sur la plupart des grands marchés où le coût de la vie n'est pas élevé", indique la société de courtage

** J.P. Morganvoit là une opportunité de valorisation rare , car le multiple boursier reflète un profil de croissance plus modéré, mais bien supérieur à la moyenne

** 27 des 38 sociétés de courtage attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, et les autres "conserver"; avec un objectif de cours médian de 44 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté d'environ 24% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 16:29:34.

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