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Le titre chinois JD.com en hausse après la publication d'un chiffre d'affaires encourageant pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Le titre du distributeur chinois JD.com

JD.O , coté aux États-Unis, a progressé de 1,3 % à 30,94 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une hausse de 4,9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre , en partie grâce à une nouvelle série de subventions gouvernementales pour les produits électroniques visant à stimuler la demande des consommateurs

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 315,7 milliards de yuans (46,48 milliards de dollars), dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 311,8 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 6 % depuis le début de l'année

(1 $ = 6,7920 yuans renminbi)

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