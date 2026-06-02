Le titre Celcuity s'effondre après la publication de résultats décevants concernant un traitement expérimental contre le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

L'action Celcuity a chuté de 25 %

CELC.O , s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière, mardi, après que son traitement expérimental contre le cancer du sein a prolongé la période pendant laquelle une patiente vit sans aggravation de la maladie, mais s'est révélé moins performant qu'un essai précédent.

Le médicament, le gedatolisib, associé à l'Ibrance de Pfizer

PFE.N et au Faslodex d'AstraZeneca AZN.L , un traitement endocrinien, a été testé chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé présentant une mutation confirmée d'un gène appelé PIK3CA. Cette trithérapie a prolongé la survie sans progression (PFS) de 11,1 mois, contre 5,6 mois chez les patientes ayant reçu le Faslodex et le Piqray de Novartis NOVN.S .

Pourtant, l'analyste de Leerink, Andrew Berens, a déclaré que « la PFS de 11 mois était inférieure à celle observée lors des essais de phase précoce, ce qui pourrait décevoir certains investisseurs et peser sur l'action Celcuity ».

Lors d'un petit essai de phase précoce mené auprès de 30 patients, l'association médicamenteuse de Celcuity avait affiché une PFS de 14,6 mois. L'action du développeur de médicaments a chuté à 92,09 dollars lors des échanges de l'après-midi.

Le directeur général Brian Sullivan a déclaré à Reuters qu'environ un tiers des patients recrutés dans l'essai de phase précoce n'avaient pas reçu un type de traitement appelé inhibiteur de CDK, ce qui n'était pas représentatif de la population de patients ayant déjà subi un traitement plus intensif dans l'essai de phase avancée.

Les CDK sont des enzymes qui régulent la croissance et la division cellulaires. Les inhibiteurs de CDK empêchent les cellules cancéreuses de se multiplier de manière incontrôlée en bloquant ces enzymes.

La société prévoit des « revenus de pointe plus élevés » pour le gedatolisib que pour le Truqap de son concurrent AstraZeneca et s'attend à ce que ce traitement devienne la nouvelle norme de soins pour ces patients, a déclaré M. Sullivan.

La Food and Drug Administration américaine devrait se prononcer d'ici le 17 juillet sur l'utilisation de ce traitement chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé sans mutation du gène PIK3CA .

Celcuity prévoit de soumettre une demande de commercialisation complémentaire pour le gedatolisib afin d'étendre l'indication et d'élargir son utilisation chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé, quel que soit leur statut PIK3CA.