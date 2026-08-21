Le titre Aveanna Healthcare recule alors qu’un investisseur privé réduit sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Le titre du prestataire de soins à domicile Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O a reculé de 8,4% à 11,88 dollars en pré-ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** AVAH a annoncé jeudi soir que 15 millions d’actions avaient été vendues par des filiales de J.H. Whitney Equity Partners et par certains co-initiés actuels et anciens au prix de 11,75 dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 9,4% par rapport au dernier cours de l’action jeudi

** RBC est le seul teneur de livre de l'opération ** La société de capital-investissement J.H. Whitney a réalisé l’essentiel des ventes; AVAH compte environ 218,3 millions d’actions en circulation, selon le prospectus ** Le titre d'AVAH, société basée à Atlanta, en Géorgie, a enregistré une hausse de 25% le 13 août après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel; elle a invoqué une forte croissance organique dans ses trois segments d'activité: les services de soins à domicile (PDS), les soins à domicile et les soins palliatifs (HHH) et les solutions médicales (MS)

** Jeudi, l'action avait bondi d'environ 70% au cours des trois derniers mois; elle a atteint jeudi un plus haut intrajournalier record à 13,39 $

** Sur les 11 analystes, 8 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 3 recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 13 $, selon les données de LSEG