 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Aveanna Healthcare recule alors qu’un investisseur privé réduit sa participation
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 13:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Le titre du prestataire de soins à domicile Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O a reculé de 8,4% à 11,88 dollars en pré-ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** AVAH a annoncé jeudi soir que 15 millions d’actions avaient été vendues par des filiales de J.H. Whitney Equity Partners et par certains co-initiés actuels et anciens au prix de 11,75 dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 9,4% par rapport au dernier cours de l’action jeudi

** RBC est le seul teneur de livre de l'opération ** La société de capital-investissement J.H. Whitney a réalisé l’essentiel des ventes; AVAH compte environ 218,3 millions d’actions en circulation, selon le prospectus ** Le titre d'AVAH, société basée à Atlanta, en Géorgie, a enregistré une hausse de 25% le 13 août après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel; elle a invoqué une forte croissance organique dans ses trois segments d'activité: les services de soins à domicile (PDS), les soins à domicile et les soins palliatifs (HHH) et les solutions médicales (MS)

** Jeudi, l'action avait bondi d'environ 70% au cours des trois derniers mois; elle a atteint jeudi un plus haut intrajournalier record à 13,39 $

** Sur les 11 analystes, 8 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 3 recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 13 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

AVEAN HLTHC HLDG
12,9700 USD NASDAQ 0,00%
ROYAL BANK CANAD
283,330 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2026 à 13:18:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,11 -12,70%
HAFFNER ENERGY
0,615 +6,03%
CAC 40
8 472,43 +0,23%
Pétrole Brent
94,12 +0,94%
2CRSI
27 +4,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank