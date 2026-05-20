Le titre australien TechnologyOne progresse après que des courtiers ont mis en avant de solides perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
20 mai - ** L'action TechnologyOne progresse de 9,3 % à 30,38 dollars australiens, enregistrant un rebond spectaculaire après les pertes de la séance précédente et signant sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 18 février
** Le titre est en tête des hausses de l'ASX200 .AXJO , l'indice de référence progressant de 1,2 %
** Jefferies indique que TNE a publié des résultats semestriels « bons » , précisant que le chiffre d'affaires hors intérêts est inférieur de 4 % au consensus Visible Alpha, probablement en raison des fluctuations des taux de change; les chiffres du bénéfice d'exploitation sont tous conformes au consensus
** Morningstar estime que la société pourrait augmenter son chiffre d'affaires à un rythme de croissance à deux chiffres faibles au cours de la prochaine décennie, grâce à la vente de produits à valeur ajoutée aux clients existants et au segment des collectivités locales
** Depuis le début de l'année, TNE a progressé de 6,4 %, surperformant l'AXJO, qui a reculé de 2,4 %
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