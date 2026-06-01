Le titre australien Syrah Resources progresse après que Tesla a retiré sa notification de résiliation concernant l'accord sur le graphite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires des analystes au point 4)

1er juin - ** Le titre de la société australienne Syrah Resources SYR.AX a grimpé de 41,4 % pour atteindre 0,140 dollar australien, s'apprêtant à connaître sa meilleure journée depuis le 23 octobre 2023, si les gains se maintiennent

** La société minière indique que Tesla TSLA.O a retiré sa notification d'intention de résilier le contrat d'approvisionnement en graphite, mettant fin à des mois de négociations au cours desquels les deux entreprises avaient repoussé à quatre reprises la date limite de résolution

** Syrah prévoyait de fournir 8 000 tonnes de matériaux d'anodes en graphite au constructeur de véhicules électriques Tesla sur une période de quatre ans depuis son usine de Vidalia, en Louisiane (États-Unis), dans le cadre d'un contrat de 2021

** "L'évolution du cours aujourd'hui est positive par rapport à un niveau de base très bas et les volumes sont très élevés, comme prévu, mais la volatilité devrait se poursuivre à court terme, certains traders se désengageant du titre", a déclaré Craig Sidney, conseiller en investissement senior chez Shaw and Partners

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis le 23 avril

** Le titre a perdu près de 60 % cette année, en incluant l'évolution du jour