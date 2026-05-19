Le titre australien ALS s'envole alors que les courtiers revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices grâce à la bonne tenue des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

19 mai - ** Le titre d'ALS Ltd ALQ.AX progresse jusqu'à 5,1% à 22,94 dollars australiens en début de séance, son plus haut niveau depuis le 11 mai

** L'action de cette société spécialisée dans les essais de matériaux est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 8 avril

** Jefferies relève ses estimations de BPA pour les exercices 2027 et 2028 de 1% et 7% respectivement; relève son objectif de cours de 23 à 24,4 dollars australiens et maintient sa recommandation “conserver” ** Qualifie les résultats de l'exercice 2026 d’“excellents” , avec un bénéfice net après impôts (NPAT) supérieur de 2% aux prévisions, grâce au segment des matières premières

** Prévoyant une augmentation des volumes d'exploration pour l'exercice 2027; les prix favorables de l'or et du cuivre devraient soutenir les dépenses d'exploration

** Morningstar relève ses estimations de BPA pour l'exercice 2027 de 4%, mais maintient sa juste valeur à 16,7 dollars australiens contre 21,83 dollars australiens à la dernière clôture

** Considère l'action comme “surévaluée”, le marché anticipant une croissance excessive des bénéfices à long terme dans le secteur des matières premières

** Le titre affiche une hausse de 2,7% depuis le début de l'année, en incluant les fluctuations du jour