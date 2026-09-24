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Le titre aTyr progresse alors que la FDA donne son accord sur le protocole d'une étude de phase avancée portant sur une maladie pulmonaire
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 13:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie aTyr Pharma ( ATYR.O ) progressent de 5,6% à 0,40 dollar avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA a approuvé le protocole d’une étude de phase avancée prévue sur l’efzofitimod dans le traitement de la sarcoïdose pulmonaire, une maladie inflammatoire des poumons pouvant entraîner la formation de cicatrices pulmonaires

** Cette étude internationale recrutera environ 372 patients et comparera le médicament expérimental à un placebo

** L’objectif principal est l’amélioration de la fonction pulmonaire; l’objectif secondaire clé est l’atténuation des symptômes respiratoires et l’amélioration de la qualité de vie

** La société prévoit de lancer les activités liées à l’étude au quatrième trimestre 2026 et de déposer des demandes d’autorisation aux États-Unis et en Europe

** Des données antérieures issues d’un sous-groupe ont montré des bénéfices cliniquement significatifs sur la fonction pulmonaire chez les patients atteints de sarcoïdose pulmonaire et présentant des maladies pulmonaires restrictives

** La société indique que le développement futur de l'efzofitimod nécessitera un financement supplémentaire par le biais de fonds propres, de dette, de partenariats ou d'accords de licence

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 52% depuis le début de l’année

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ETHOS TECH RG-A
34,6300 USD NASDAQ +2,12%
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