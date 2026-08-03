Le titre Atkore s'envole après l'annonce de l'accord conclu avec l'italien Prysmian pour le rachat de la société dans le cadre d'une opération de 3,8 milliards de dollars

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3 août - ** L'action du fabricant de produits électriques Atkore ATKR.N bondit de 26,1% à 92 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI s'engage à racheter Atkore pour 95 dollars par action en numéraire, ce qui confère à la société une valeur d'entreprise implicite d'environ 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** La transaction, approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve de l'accord des actionnaires d'Atkore, des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles

** Le titre ATKR affiche une hausse de 15,4% depuis le début de l'année, à la dernière clôture