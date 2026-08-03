Le titre Atkore s'envole après l'annonce de l'accord conclu avec l'italien Prysmian pour le rachat de la société dans le cadre d'une opération de 3,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 août - ** L'action du fabricant de produits électriques Atkore ATKR.N bondit de 26,1% à 92 dollars avant l'ouverture du marché
** Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI s'engage à racheter Atkore pour 95 dollars par action en numéraire, ce qui confère à la société une valeur d'entreprise implicite d'environ 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars
** La transaction, approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve de l'accord des actionnaires d'Atkore, des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles
** Le titre ATKR affiche une hausse de 15,4% depuis le début de l'année, à la dernière clôture
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer