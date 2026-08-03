 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Atkore s'envole après l'annonce de l'accord conclu avec l'italien Prysmian pour le rachat de la société dans le cadre d'une opération de 3,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** L'action du fabricant de produits électriques Atkore ATKR.N bondit de 26,1% à 92 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI s'engage à racheter Atkore pour 95 dollars par action en numéraire, ce qui confère à la société une valeur d'entreprise implicite d'environ 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** La transaction, approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve de l'accord des actionnaires d'Atkore, des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles

** Le titre ATKR affiche une hausse de 15,4% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

ATKORE
72,915 USD NYSE +2,89%
PRYSMIAN
116,200 EUR MIL -3,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: l'inflation diminue à 0,4% en juillet (OFS)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation en Suisse a poursuivi sa décrue en juillet, diminuant à 0,4% sur un an, contre 0,5% le mois précédent, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En juillet, les prix des produits importés ont stagné par rapport à la même période un an ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Turquie: l'inflation ralentit légèrement en juillet, à 31,75% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation a ralenti légèrement en Turquie en juillet, à 31,7% sur un an (après 32,1% en juin), mais reste marquée par la forte hausse des dépenses liées à la santé et à l'éducation, selon les données officielles publiées lundi. Sur un mois, l'inflation a accéléré, ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le groupe italien Prysmian achète l'américain Atkore pour 3,3 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:33 

    Le numéro un mondial des câbles industriels, le groupe italien Prysmian, a annoncé lundi le rachat de l'américain Atkore, leader des solutions électriques aux Etats-Unis, pour 3,3 milliards d'euros (3,8 milliards de USD). "Prysmian renforce sa position de leader ... Lire la suite

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Chine: l'activité manufacturière progresse en juillet pour le 8ème mois, selon un indice indépendant
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:32 

    L'activité manufacturière chinoise a continué à progresser en juillet pour le huitième mois consécutif, mais à un rythme ralenti, montre un indice indépendant publié lundi. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,4055 +24,77%
Pétrole Brent
83,75 -6,37%
CAC 40
8 615,05 +1,24%
2CRSI
25,22 -2,10%
WORLDLINE
13,522 +10,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank