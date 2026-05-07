Le titre Atara a plus que doublé après que la FDA a donné son feu vert à la nouvelle soumission de la demande d'autorisation pour un médicament anticancéreux

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7 mai - ** Le titre Atara Biotherapeutics ATRA.O progressede 101 % pouratteindre 10,35 $, son plus haut niveau depuis trois mois

** Le titre est en passe d'enregistrer sa meilleure performance en pourcentage jamais observée, si cette hausse se confirme

** La société rencontre la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour discuter de la manière de relancer sa demande d'autorisation pour le médicament anticancéreux tabelecleucel

** La FDA a convenu qu'une étude à bras unique avec un groupe de comparaison historique pouvait suffire à étayer une nouvelle demande, selon Atara ** L'autorité de régulation a refusé d'approuver le tabelecleucel d' en janvier, marquant ainsi un deuxième rejet après avoir déjà refusé le traitement en raison de préoccupations liées à l'inspection des sites de fabrication

** Son partenaire, Pierre Fabre Pharmaceuticals, prévoit de soumettre à nouveau la demande en y incluant des données actualisées sur les patients et un suivi plus long issu de son essai de phase avancée

** Atara prévoit de communiquer de nouvelles informations réglementaires au troisième trimestre

** Le cours de l'action a chuté de 71 % depuis le début de l'année