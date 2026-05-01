Le titre Arvinas progresse après l'autorisation par la FDA américaine du médicament contre le cancer du sein de Pfizer et son partenaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er mai - ** L'action Arvinas ARVN.O progresse de 3,7 % à 10,27 dollars
** La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament contre le cancer du sein de Pfizer PFE.N et Arvinas, selon l'autorité de régulation
** L'action Pfizer recule de 1,1 % à 26,4 dollars
** Le médicament, commercialisé sous le nom de Veppanu, est approuvé pour certaines patientes atteintes d'un cancer du sein avancé
** La FDA a également approuvé le dispositif de diagnostic compagnon Guardant360 CDx, destiné à identifier les patientes présentant des mutations ESR1 en vue d'un traitement
** En tenant compte des fluctuations de la séance, ARVN recule de 13,4 % depuis le début de l'année
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