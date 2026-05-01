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Le titre Arvinas progresse après l'autorisation par la FDA américaine du médicament contre le cancer du sein de Pfizer et son partenaire
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action Arvinas ARVN.O progresse de 3,7 % à 10,27 dollars

** La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament contre le cancer du sein de Pfizer PFE.N et Arvinas, selon l'autorité de régulation

** L'action Pfizer recule de 1,1 % à 26,4 dollars

** Le médicament, commercialisé sous le nom de Veppanu, est approuvé pour certaines patientes atteintes d'un cancer du sein avancé

** La FDA a également approuvé le dispositif de diagnostic compagnon Guardant360 CDx, destiné à identifier les patientes présentant des mutations ESR1 en vue d'un traitement

** En tenant compte des fluctuations de la séance, ARVN recule de 13,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARVINAS
10,6700 USD NASDAQ +7,78%
PFIZER
26,495 USD NYSE -0,77%
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