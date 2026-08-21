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Le titre Arbutus en hausse après l'annonce d'un programme de rachat financé par le produit du règlement avec Moderna
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 14:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du développeur de médicaments Arbutus Biopharma ABUS.O progressent de 11,2 % à 5,31 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son intention de racheter jusqu’à 230 millions de dollars de ses propres actions par le biais d’une enchère néerlandaise modifiée

** Les fonds destinés à ce rachat d'actions proviennent d'un récent règlement de litige en matière de brevet avec Moderna MRNA.O concernant la technologie des nanoparticules lipidiques

** La société prévoit de payer entre 5,00 et 5,75 dollars par action; le processus de rachat devrait débuter vers le 24 août et s'achever vers le 29 septembre, sous réserve des autorisations réglementaires

** L'action a clôturé à 4,77 dollars jeudi, ce qui implique une prime comprise entre environ 5 % et 21 %

** Arbutus poursuit également des actions en justice similaires en matière de brevets contre Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE

** À la clôture de jeudi, ce rachat de 230 millions de dollars représentait environ 24 % de la valeur boursière d’Arbutus, estimée à environ 943,73 millions de dollars, selon les données de LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 0,8 % depuis le début de l'année

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