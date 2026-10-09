Le titre Apple recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production d'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Le cours de l'action Apple AAPL.O recule de 1,8 % à 334,21 dollars dans les échanges avant l'ouverture, après que *Nikkei Asia* a rapporté que la société avait demandé à ses fournisseurs de réduire la production de ses nouveaux modèles d'iPhone 18 Pro en raison d'une demande atone
** Selon cet article, les commandes de composants pour le mois d’octobre auraient été réduites d’au moins 15 % par rapport aux demandes initiales, dans un contexte de flambée des coûts des puces mémoire et de hausses de prix
** Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
** L'action se négocie actuellement à environ 1 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 345,34 dollars, atteint le 22 septembre
** La recommandation moyenne des 43 analystes couvrant le titre est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 330 dollars, selon les données compilées par LSEG
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