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Le titre AppFolio recule après que UBS a abaissé sa recommandation à “neutre”
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 16:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Mercredi, l'action APPF.O de la société de logiciels immobiliers AppFolio a reculé de 6,6% à 189,87 dollars après qu'UBS a abaissé sa recommandation de “acheter” à “neutre”, invoquant un ralentissement de la croissance du nombre d'unités et un rapport risque/rendement plus équilibré

** La société de courtage relève son objectif de cours de 20 dollars à 220 dollars; l’objectif de cours médian à Wall Street s’établit à 230,81 dollars, selon LSEG

** UBS estime que le durcissement des conditions sur le marché des logements collectifs, la hausse des taux d’intérêt et les contraintes de financement pourraient ralentir la croissance du nombre d'unités, et elle abaisse son estimation de croissance du chiffre d’affaires moyen par utilisateur (ARPU) pour l’exercice 2027 de 6,3% à 5,5%

** Un potentiel de hausse lié à l’IA et aux services à valeur ajoutée d’APPF reste possible, mais l’adoption des produits semble en être à ses débuts et les retours des clients sur certaines offres ont été mitigés, selon UBS

** UBS indique que le relèvement de son objectif de cours (PT) repose sur un multiple EV/FCF de 18,5x pour l’année civile 2028 (contre 16x), “ce qui reflète toujours une légère prime par rapport aux pairs du secteur réévalués, compte tenu de son profil de croissance plus élevé”

** 8 analystes sur 10 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 2 recommandent de “conserver”

** Suite à cette baisse, l’action affiche une perte d’environ 18% depuis le début de l’année, sous-performant nettement la progression de 25% de l’indice S&P 400 Software & Services .SPMDCIS

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 16:42:09.

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