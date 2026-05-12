Le titre Alignment Healthcare bondit alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap

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12 mai - ** Le titre d'Alignment Healthcare ALHC.O , prestataire de soins de santé pour seniors, progresse de 4,9 % en pré-ouverture à 18 $, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap .SPCY dans le courant de la semaine ** ALHC remplacera Sun Country Airlines SNCY.O dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le jeudi 14 mai, ont annoncé les indices S&P Dow Jones lundi en fin de journée ** Sun Country est en cours d'acquisition par Allegiant Travel ALGT.O dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars

** L'analyste de Stephens, Melissa Roberts, a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 21,5 millions d'actions ALHC, ce qui implique environ 6 jours de demande d'achat

** Basée à Orange, en Californie, ALHC compte environ 206,7 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars

** Le titre a reculé de 13 % depuis le début de l'année à la clôture de lundi

** Sur 14 analystes, 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; le cours cible médian est de 25 dollars, selon les données de LSEG