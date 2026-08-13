Le titre Akamai Technologies progresse après que JPM a relevé sa recommandation à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** L'action de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O progresse de 2,3% à 125,60 dollars en pré-ouverture
** J.P. Morgan relève la note d'AKAM de « sous-pondérer » à « neutre » et augmente également son objectif de cours de 132 $ à 158 $
** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 29% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Selon JPM, Akamai est en concurrence avec les hyperscalers et les NeoClouds sur le marché des capacités d’inférence et remporte des contrats face à eux
** Sur 26 courtiers, 15 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, neuf la note « conserver » et deux la note « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 155 $ – données compilées par LSEG
** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé d’environ 41% cette année
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