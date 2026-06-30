Le titre AeroVironment s'envole après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O , la société américaine de technologie de défense, ont bondi de 20,1 % à 167 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les estimations de bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre, et son chiffre d'affaires a plus que doublé en glissement annuel, grâce à des acquisitions

** 17 des 20 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, trois recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 260,91 dollars

** AVAV n’avait pas atteint les estimations de BPA ajusté au cours des trois derniers trimestres précédant le quatrième trimestre

** RBC abaisse l'objectif de cours à 210 $ contre 250 $, estimant que l'incertitude de la société concernant son budget pour l'exercice 2027 reste un risque

** À la dernière clôture, l’action affichait une baisse de 42,5 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 15 % de l’indice sectoriel S&P Aerospace and Defense Select Industry Index .SPXSAD