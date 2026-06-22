information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 18:35

Le titre AbbVie s'envole après l'annonce d'un accord de 10,9 milliards de dollars pour le rachat d'Apogee Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action de la société de biotechnologie AbbVie ABBV.N a progressé de 6,8 % à 231,1 dollars

* AbbVie va acquérir le développeur de médicaments Apogee Therapeutics APGE.O pour 10,9 milliards de dollars en espèces

* Les actionnaires d'Apogee recevront 135,11 dollars par action en espèces

* L'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté d'ABBV à partir de 2032

* L'action AbbVie affiche une hausse de 1,2 % depuis le début de l'année, toutes fluctuations intrajournalières comprises

22 juin -