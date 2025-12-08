Le titre 3M pénalisé par une dégradation de Deutsche Bank
Aux alentours de 10h20 (heure de New York), l'action du groupe américain diversifié recule de 2% alors que le Dow se replie de 0,3% dans le même temps.
Dans une note, les analystes de Deutsche Bank expliquent percevoir un potentiel de hausse limité alors que le cours de Bourse de 3M a repris 64% depuis son relèvement de recommandation datant de juillet 2024, une progression qu'ils mettent sur le compte de l'effet positif lié à l'arrivée de Bill Brown à la tête du conglomérat industriel, considéré selon leurs propres termes comme un dirigeant d'entreprise "de renom, respecté et doté d'un solide historique en matière d'exécution opérationnelle".
De leur point de vue, Bill Brown a non seulement présenté un plan financier 2025-2027 jugé très crédible, mais aussi mis en évidence des avancées encourageantes (et peut-être plus rapides qu'attendu) dans la trajectoire d'amélioration des marges, les conduisant à anticiper désormais une marge de manoeuvre modérée par rapport aux prévisions du consensus, surtout maintenant que le titre a rattrapé son écart de valorisation par rapport à ses comparables.
Leur objectif de cours revient en conséquence de 199 à 178 dollars.
