Le Tezspire d'Amgen et AstraZeneca approuvé aux Etats-Unis
information fournie par AOF 20/10/2025 à 13:55

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Tezspire, des laboratoires Amgen et AstraZeneca, pour le traitement d’entretien complémentaire de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux insuffisamment contrôlée chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Valeurs associées

AMGEN
298,6200 USD NASDAQ -0,06%
ASTRAZENECA
12 595,000 GBX LSE +0,29%
