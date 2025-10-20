Le Tezspire d'Amgen et AstraZeneca approuvé aux Etats-Unis

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Tezspire, des laboratoires Amgen et AstraZeneca, pour le traitement d’entretien complémentaire de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux insuffisamment contrôlée chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.
Valeurs associées
|298,6200 USD
|NASDAQ
|-0,06%
|12 595,000 GBX
|LSE
|+0,29%
