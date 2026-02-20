 Aller au contenu principal
Le Texas poursuit Sanofi pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins afin d'augmenter les prescriptions de médicaments
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi jeudi Sanofi SASY.PA pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments plutôt que d'autres.

Le bureau du procureur général a publié un communiqué indiquant que la société a créé des programmes pour offrir des services aux prestataires de soins de santé, ce qui, selon lui, équivaut à des pots-de-vin en violation du Texas Health Care Program Fraud Prevention Act (loi sur la prévention de la fraude dans les programmes de soins de santé du Texas).

Sanofi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le procureur général Paxton demande une réparation pécuniaire de plus d'un million de dollars, y compris des sanctions civiles, ainsi qu'une injonction pour mettre fin à tout autre acte illégal, selon le communiqué.

Le procureur général a déjà poursuivi Sanofi et Bristol-Myers Squibb BMY.N pour n'avoir pas divulgué que leur médicament Plavix, destiné à prévenir la formation de caillots sanguins, n'était pas efficace chez certains patients.

L'année dernière, le Texas a également poursuivi Eli Lilly LLY.N pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments les plus rentables, notamment les médicaments GLP-1 Mounjaro et Zepbound.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
60,285 USD NYSE +0,97%
ELI LILLY & CO
1 022,800 USD NYSE +0,28%
SANOFI
79,000 EUR Euronext Paris +1,65%
