Le Texas poursuit les fabricants de Tylenol J&J et Kenvue, affirmant qu'ils ont caché les risques d'autisme du médicament

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte des cliams de Trump sur le Tylenol paragraphe 2, commentaire de J&J et Kenvue paragraphes 4-6)

Les fabricants de Tylenol, Johnson & Johnson JNJ.N et Kenvue KVUE.N , ont été poursuivis en justice mardi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui les a accusés d'avoir sciemment caché les liens entre le médicament et l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. M.Paxton, un républicain, a intenté une action en justice cinq semaines après que le présidentrépublicain Donald Trump a déclaré que l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse pouvait provoquer l'autisme chez les enfants. M. Trump n'est pas médecin et son affirmation n'a pas été prouvée et n'est pas étayée par des preuves scientifiques.

Johnson & Johnson a vendu le Tylenol pendant plus de six décennies, et son ancienne unité Kenvue le vend depuis 2023 après avoir été scindée. L'analgésique est connu sous le nom générique d'acétaminophène.

Kenvue a défendu à plusieurs reprises la sécurité du Tylenol et a déclaré dans un communiqué qu'elle se défendrait contre l'action en justice de M. Paxton.

"L'acétaminophène est l'analgésique le plus sûr pour les femmes enceintes qui en ont besoin pendant toute la durée de leur grossesse", a déclaré Kenvue. "Nous sommes profondément préoccupés par la perpétuation de la désinformation sur la sécurité de l'acétaminophène

Dans une déclaration séparée, Johnson & Johnson n'a pas commenté l'action en justice de Paxton et a déclaré que Kenvue est responsable de "tous les droits et responsabilités associés à la vente de ses produits en vente libre, y compris Tylenol"