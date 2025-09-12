 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 777,01
-0,59%
Le testament de Giorgio Armani prévoit une vente progressive de la marque ou une IPO-document
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 10:09

par Elisa Anzolin

Le testament du créateur de mode Giorgio Armani demande à ses héritiers de vendre une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et de transférer ensuite 30% à 54,9% supplémentaires au même acheteur dans les trois à cinq ans suivant son décès, selon une copie du testament consultée par Reuters.

À défaut, une introduction en Bourse devrait être envisagée, précise le testament.

Selon ce dernier, il est indiqué que la priorité doit être donnée au géant du luxe LVMH LVMH.PA , au poids lourd de la beauté L'Oréal OREP.PA , au leader des lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA ou à d'autres groupes.

Les héritiers devraient envisager d'autres sociétés de mode et de luxe avec lesquelles le groupe Armani entretient des liens commerciaux en vue d'une vente future.

Giorgio Armani était le seul actionnaire principal de la société qu'il avait créée avec son défunt partenaire Sergio Galeotti dans les années 1970 et sur laquelle il a exercé jusqu'à la fin un contrôle strict, tant sur le plan créatif que managérial.

Il ne laisse derrière lui aucun enfant pour hériter de l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires relativement stable de 2,3 milliards d'euros en 2024, mais dont les bénéfices ont diminué dans le contexte de ralentissement généralisé du secteur du luxe.

(Rédigé par Elisa Jucca et Alvise Armellini, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
262,5000 EUR Euronext Paris -1,54%
L'OREAL
380,9500 EUR Euronext Paris -0,76%
LVMH
485,1000 EUR Euronext Paris -0,46%
