Le terminal GNL de Cheniere Corpus Christi, au Texas, obtient une autorisation d'exportation renforcée de la part des États-Unis
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Le ministère américain de l'énergie a déclaré jeudi qu'il avait approuvé une augmentation de 12 % des exportations du terminal de gaz naturel liquéfié de Cheniere LNG.N à Corpus Christi, au Texas.

L'autorisation permet d'exporter jusqu'à 0,47 milliard de pieds cubes de GNL par jour vers les grands marchés d'Asie et d'Europe, ou vers les pays non signataires de l'accord de libre-échange, comme les appelle le ministère. L'extension a été approuvée pour les trains 8 et 9 de la troisième phase du projet Corpus Christi.

"Cet arrêté contribue à renforcer la capacité d'exportation de GNL de l'Amérique, ce qui apporte la paix à l'étranger et la prospérité aux Américains dans leur pays", a déclaré Chris Wright, secrétaire d'État à l'énergie, qui a visité le projet.

Corpus Christi LNG fonctionne en tant que terminal d'exportation depuis 2018, et Cheniere a annoncé une décision d'investissement finale sur les trains 8 et 9 au milieu de l'année dernière. Cheniere a déclaré cette semaine qu'il avait investi 50 milliards de dollars dans la croissance de ses deux installations d'exportation au cours de la dernière décennie et qu'il vise à doubler la production pour atteindre 100 millions de tonnes par an d'ici le milieu des années 2030.

