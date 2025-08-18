Le Telsey Advisory Group indique que la demande mondiale de voyages se stabilise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** La société de courtage Telsey Advisory Group indique que la demande mondiale de voyages a augmenté de 5 % en glissement annuel au deuxième trimestre, se stabilisant à mesure que l'incertitude économique se dissipe

** Les voyages internationaux sont restés forts, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine

** La demande des compagnies aériennes nationales s'est améliorée à 2,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre, contre 1,7 % au premier trimestre

** Juillet 2025 a marqué un tournant avec la réduction de l'incertitude économique et l'amélioration des perspectives de voyage - courtage

** Les segments des voyages haut de gamme et de luxe restent résistants, tandis que les voyages de loisirs et d'affaires de passage ont ralenti et que les voyages d'affaires restent sous pression

** Les actions d'American Airlines AAL.O ont perdu 24 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture, tandis que Delta Airlines DAL.N a baissé de 0,4 %; United Airlines

UAL.O a gagné 3,9 % au cours de la même période

** Hilton HLT.N en hausse de 8,3 % depuis le début de l'année, à la clôture de vendredi, tandis que Hyatt H.N et Marriott MAR.O ont perdu 10 % et 4,9 % au cours de la même période