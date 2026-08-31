Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA est équipé d'appareils photo développés et fabriqués par ABB

Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA est équipé d'une caméra d'imagerie de haute précision développée par ABB et Nüvü Cameras.

Ce télescope, qui a été lancé aujourd'hui, aidera les scientifiques à étudier des planètes au-delà de notre système solaire à l'aide d'appareils photo ultra-sensibles développés et fabriqués par ABB et Nüvü Cam?ras.

L'instrument romain du coronagraphe devrait être de 100 à 1 000 fois plus puissant pour imager les exoplanètes que ce que réalisent aujourd'hui d'autres coronagraphes basés dans l'espace.

Le télescope spatial Nancy Grace Roman présente un champ de vision 100 fois plus grand que le télescope spatial Hubble, lui permettant d'observer une portion significativement plus grande du ciel en une seule observation.

S'appuyant sur l'expertise de 30 ans de projets spatiaux et plus de 140 systèmes optiques opérant en orbite, les ingénieurs d'ABB ont compressé le système de lecture de la caméra en une unité compacte pas plus grande qu'une boîte à chaussures.

Construite avec des noyaux électroniques fabriqués à partir de composants qualifiés pour l'espace, l'électronique de la caméra est conçue pour résister à l'environnement radiatif rigoureux de l'espace profond et aux températures cryogéniques tout en captant une lumière extrêmement faible provenant de planètes en orbite autour d'étoiles lointaines.

Comme les exoplanètes sont beaucoup plus faibles que les étoiles autour desquelles elles gravitent, le Coronagraphe romain utilise des optiques avancées pour supprimer la lumière des étoiles et diriger la faible lumière réfléchie des planètes voisines vers les caméras ultra-sensibles.

À environ quatre fois la distance entre la Terre et la Lune, l'observatoire sera hors de portée des missions d'entretien telles que celles menées pour le télescope spatial Hubble, rendant la fiabilité et la robustesse des systèmes embarqués cruciales.

" Des projets comme la mission romaine démontrent ce qui est possible lorsque l'ambition scientifique et l'innovation en ingénierie se conjuguent ", a déclaré Marc Corriveau, directeur général de la division Mesure & Analytique de l'ABB au Canada.

" Nous sommes fiers que la technologie développée par notre équipe spatiale au Québec contribue à cette mission historique de la NASA et soutiendra des découvertes qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers. "