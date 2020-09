Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le téléchargement de TikTok et WeChat bloqué aux USA dès dimanche Reuters • 18/09/2020 à 14:12









LE TÉLÉCHARGEMENT DE TIKTOK ET WECHAT BLOQUÉ AUX USA DÈS DIMANCHE WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis empêcheront le téléchargement des applications TikTok et WeChat à partir de dimanche, a appris Reuters auprès de trois sources proches du département du Commerce. Ce blocage pourra toutefois être levé par le président américain, Donald Trump, si la vente des activités américaines de ByteDance, l'éditeur de WeChat, aboutissait, ont dit les sources. ByteDance est en discussion avec plusieurs groupes, dont Oracle, pour bâtir une nouvelle société qui abriterait ses activités américaines. (David Shepardson; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ORACLE NYSE -0.23%