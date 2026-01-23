Le tchèque CSG signe la plus grande entrée en Bourse d'un groupe de défense

Des munitions. (illustration) ( AFP / RAUL ARBOLEDA )

Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) a fait son entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi, levant 3,8 milliards d'euros lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur de la défense.

Cette cotation valorise l'entreprise, fournisseur important de munitions et d'armements pour les pays de l'Otan et l'Ukraine, à 25 milliards d'euros, selon un communiqué de la Bourse d'Amsterdam.

Il s'agit de "la plus importante IPO du secteur de la défense jamais enregistrée, tant en termes de montant levé que de capitalisation boursière", a déclaré la Bourse.

La société affirme être le "deuxième producteur de munitions de moyen et gros calibre en Europe et le premier producteur mondial de munitions de petit calibre en termes de chiffre d'affaires".

Près de 70% de ses ventes proviennent des pays de l'Otan et l'entreprise estime qu'elle tirera profit de l'augmentation de la production d'armements et de munitions au sein de l'Alliance atlantique face à la menace russe.

Lors d'un sommet à La Haye l'an dernier, les pays de l'Otan se sont engagés à porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB d'ici 2035.

Le groupe tchèque vend ses produits dans plus de 70 pays et emploie plus de 14.000 personnes.

Fondée en République tchèque, CSG possède également des usines en Inde, en Italie, en Serbie, en Slovaquie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le propriétaire de CSG, le milliardaire tchèque Michal Strnad, a qualifié l'introduction en bourse comme une "étape historique".

"Nous sommes fiers de l'alliance entre notre héritage industriel tchèque et notre présence industrielle mondiale", a ajouté dans un communiqué l'entrepreneur de 33 ans.