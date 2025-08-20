Le taux de réussite sur un an des gérants actifs actions s'est maintenu autour de 29 % (Morningstar)

(AOF) - Morningstar a publié son baromètre actif/passif européen pour le premier semestre 2025 qui couvre environ 30 500 fonds actifs et passifs domiciliés en Europe, qui représentent environ la moitié des actifs du marché européen des fonds. "Le taux de réussite sur un an des gérants actifs actions s'est maintenu autour de 29%, un chiffre pratiquement inchangé par rapport aux années précédentes. Toutefois, cela masque l'impact de la volatilité des marchés durant le premier semestre, le taux de réussite ayant chuté à 23,1 % en février avant de se redresser ", indique l'étude.

Les actions de la zone euro ont bénéficié des réallocations au détriment du dollar américain et des mesures budgétaires locales favorables, en particulier l'augmentation des dépenses de défense. Les marchés émergents ont également profité de cette situation.

Le taux de réussite moyen pondéré des gérants actifs sur un an pour les 21 catégories obligataires étudiées s'est établi à 50,1 % en juin. Il était de 54,1 % à la fin de 2024 et de 59,4 % un an plus tôt, en juin 2024. Sur trois et cinq ans, le taux de réussite moyen des gérants obligataires actifs a oscillé autour de 50 %-55 % au cours des 12 derniers mois.

L'environnement post-pandémie, période marquée par une activité monétaire intense, s'est révélé propice aux gérants actifs compétents. Toutefois, l'impact des frais finit par se faire sentir. Sur 10 ans, le taux de réussite moyen tombe à 29 %, même s'il s'agit de l'un des niveaux les plus élevés enregistrés au cours de la dernière décennie.