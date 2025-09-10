 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 754,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le taux de prise en charge des médicaments amaigrissants par les employeurs reste stable, selon Cigna
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

Cigna CI.N a déclaré mercredi que le pourcentage d'employeurs qui paient pour les médicaments contre l'obésité est resté stable d'une année sur l'autre, bien que l'assureur santé constate toujours une hausse de la demande pour les traitements très populaires.

Plus de 50 % des clients de son unité Evernorth, un groupe qui comprend de grands employeurs et des plans de santé, couvrent les médicaments pour la gestion du poids, a déclaré la directrice financière Brian Evanko lors de la Morgan Stanley Healthcare Conference.

Au sein de Cigna Healthcare, son segment de prestations de santé uniquement, qui s'adresse davantage aux petits employeurs, seuls 15 à 20 % des clients couvrent les médicaments, a-t-elle précisé.

Bien que les employeurs soient très intéressés, le prix élevé du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , deux nouveaux médicaments GLP-1 très efficaces, constitue un obstacle à l'accès à ces médicaments.

"Certains des employeurs que nous couvrons ont des taux de rotation du personnel plus élevés, et ils se demandent donc s'ils verront le retour sur investissement ou si le retour sur investissement se fera au profit d'un autre employeur à l'avenir", a déclaré Mme Evanko.

Néanmoins, la demande de médicaments contre l'obésité reste élevée, car même avec le même pourcentage d'employeurs, davantage de personnes utilisent ces médicaments, a-t-elle ajouté.

Les employeurs américains citent ces médicaments et l'augmentation des coûts des services de santé pour expliquer pourquoi ils s'attendent à devoir réduire les prestations pour maintenir les primes mensuelles pour l'assurance maladie de l'employeur à une augmentation de 6 ou 7 % en 2026, alors que les coûts totaux augmentent de 9 %.

En mai, Cigna a déclaré qu'elle plafonnerait à 200 dollars par mois les frais à la charge des patients qui utilisent les médicaments amaigrissants Wegovy et Zepbound dans le cadre d'un complément à ses plans de gestion des prestations pharmaceutiques.

Ces médicaments, dont les prix de vente atteignent 1 000 dollars, sont disponibles pour la moitié de ce montant ou moins sur les sites web des fabricants.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
751,900 USD NYSE +0,19%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
THE CIGNA
301,160 USD NYSE -0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank