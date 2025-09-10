Le taux de prise en charge des médicaments amaigrissants par les employeurs reste stable, selon Cigna

Cigna CI.N a déclaré mercredi que le pourcentage d'employeurs qui paient pour les médicaments contre l'obésité est resté stable d'une année sur l'autre, bien que l'assureur santé constate toujours une hausse de la demande pour les traitements très populaires.

Plus de 50 % des clients de son unité Evernorth, un groupe qui comprend de grands employeurs et des plans de santé, couvrent les médicaments pour la gestion du poids, a déclaré la directrice financière Brian Evanko lors de la Morgan Stanley Healthcare Conference.

Au sein de Cigna Healthcare, son segment de prestations de santé uniquement, qui s'adresse davantage aux petits employeurs, seuls 15 à 20 % des clients couvrent les médicaments, a-t-elle précisé.

Bien que les employeurs soient très intéressés, le prix élevé du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , deux nouveaux médicaments GLP-1 très efficaces, constitue un obstacle à l'accès à ces médicaments.

"Certains des employeurs que nous couvrons ont des taux de rotation du personnel plus élevés, et ils se demandent donc s'ils verront le retour sur investissement ou si le retour sur investissement se fera au profit d'un autre employeur à l'avenir", a déclaré Mme Evanko.

Néanmoins, la demande de médicaments contre l'obésité reste élevée, car même avec le même pourcentage d'employeurs, davantage de personnes utilisent ces médicaments, a-t-elle ajouté.

Les employeurs américains citent ces médicaments et l'augmentation des coûts des services de santé pour expliquer pourquoi ils s'attendent à devoir réduire les prestations pour maintenir les primes mensuelles pour l'assurance maladie de l'employeur à une augmentation de 6 ou 7 % en 2026, alors que les coûts totaux augmentent de 9 %.

En mai, Cigna a déclaré qu'elle plafonnerait à 200 dollars par mois les frais à la charge des patients qui utilisent les médicaments amaigrissants Wegovy et Zepbound dans le cadre d'un complément à ses plans de gestion des prestations pharmaceutiques.

Ces médicaments, dont les prix de vente atteignent 1 000 dollars, sont disponibles pour la moitié de ce montant ou moins sur les sites web des fabricants.