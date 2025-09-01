Le taux de chômage recule en zone euro en juillet

(AOF) - Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,2% en juillet 2025, en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux de 6,4% enregistré en juillet 2024, a indiqué EuroStat. Il est conforme aux attentes. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en juillet 2025, également en baisse par rapport au taux de 6% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux enregistré en juillet 2024.